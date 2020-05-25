Ультрафиолетовая маска защитит врачей, работающих с коронавирусными больными
В отчете специалистов говорится: "Это прозрачный щиток, в верхней части которого, располагается компактный ультрафиолетовый излучатель. Он создает вокруг лица защиту, проходя через которую, РНК и ДНК вирусов разрушается. При этом маска безопасна для человека, так как прозрачное стекло не дает ультрафиолетовым лучам попасть в глаза и на лицо".
Система уничтожает вирусы за счет направленного ультрафиолетового излучения с длинной волны 254 нанометра. Эффективность средства оценивается в 90%. К тому же, здесь используются компактные аккумуляторы, работающие по 7-8 часов без подзарядки.
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