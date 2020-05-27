Офтальмолог подтвердила, что коронавирус может ухудшать зрение

Коронавирус нового типа может "входить" в организм человека через слизистую оболочку глаз и развиваться в этой среде. В таком случае именно в глазах проходят основные воспалительные процессы, которое могут привести к ухудшению зрения или другим негативным последствиям.Об этом рассказала врач-офтальмолог, профессор, эксперт комитета Госдумы по охране здоровья Татьяна Шилова."Действительно, на данный момент есть исследования, которые утверждают, что глаза могут быть входными воротами для коронавируса и он может поражать слизистую оболочку глаза", - пояснила профессор."Глаз — орган, в котором есть сосуды, нервы, циркуляция очень активная, мелкие сосуды, поэтому все микробы, все вирусы могут оседать на стенке, всё это может вызывать воспаления. Это лечится", - добавила Шилова.