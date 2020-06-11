Врач-диетолог Арзуманян предупредила об опасности клубники

Опасность употребления клубники заключается в ее свойстве вызывать аллергические реакции вплоть до отека Квинке – этому способствуют химикаты, которыми ее обрабатывают, или вещества, впитываемые ягодой из внешней среды, предупредила врач-диетолог Маргарита Арзуманян.Как сообщает MedikForum.ru, врач-диетолог, член Российского союза нутрициологов, диетологов и специалистов пищевой индустрии Маргарита Арзуманян рассказала об опасности клубники в интервью радио Sputnik. По словам специалиста, этим летом покупать ягоду клубники нужно подходить особенно осторожно.«Сейчас много завозной клубники. Откуда привезли, судить трудно: на ящиках может быть написано одно, в документах другое», - заметила врач-диетолог.Арзуманян пояснила: в первую очередь нужно обращать внимание на окрас клубники – чем темнее, тем ягода полезнее, так как в ней больше растительного пигмента антоциана, действующего на организм как антиоксидант (борется с повреждением клеток, воспалениями), и других ценных компонентов. Опасность в том, что яркий цвет плодов может иметь искусственное происхождение.«Некоторые фермеры, чтобы придать ягоде товарный вид, подкрашивают ее, поливая специальными удобрениями», - сказала эксперт.Арзуманян рекомендует при выборе продукта обращать внимание, помимо его окраски, также на запах («должен ощущаться уже при подходе к прилавку») и на состояние плодоножку.«Она обязательно должна быть, причем только зеленого цвета, это знак свежести ягоды. Если на плодоножке есть белая полоска, клубнику точно обрабатывали химикатами», - подсказала врач.Указывая на коварное свойство ягоды провоцировать аллергические реакции, Арзуманян уточнила, что они могут быть как ложными, так и настоящими, вплоть до отека Квинке.«Аллергию могут вызвать вещества самой клубники, химикаты, которыми ее обрабатывают, или пыльца других растений, впитывающаяся в губчатую структуру ягоды. В зоне опасности – люди, страдающие аллергией на пыльцу деревьев. У многих аллергия на клубнику может проявиться уже во взрослом возрасте, так начинать лакомиться ею нужно строго с небольших порций и следить за реакцией организма», – поделилась рекомендацией врач-диетолог.