Запах пота может выдать наличие онкологии
По её словам, при наличии раковых новообразований у человека усиливается потливость, а запах его пота меняется и приобретает специфический оттенок "несвежего мяса". Это происходит из-за того, что температура тела при онкологии очень часто увеличивается из-за борьбы организма с угрозой. Поэтому у человека автоматически запускается система терморегуляции для доведения температуры тела до нормы.
Медики утверждают, что пот диабетиков часто по запаху может напоминать ацетон или прелые яблоки. А проблемы с почками или печенью можно определить, если пот имеет запах аммиака.
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