Коронавирус прекрасно себя чувствует в пресных водоемах, показал анализ

Группа исследователей из Британии и Польши узнала, как COVID-19 ведет себя при попадании в воду, а также оценили опасность употребления неочищенной воды на примере 20 стран, пишет ТАСС. Выяснилось, что вирус способен находиться в пресной воде (реки, озера) до 25 дней. Данная проблема особенно актуальна для Великобритании, Испании и Марокко. По словам ученых, в отходах человеческой жизнедеятельности не раз находили вирусные частицы. Вместе с отходами вирус попадает в сточные воды и канализацию. Следовательно, если недавно происходили утечки из канализации, то контакты людей и животных с водой нужно минимизировать, предупреждают ученые.В своей работе они отталкивались от предположения о том, что для заражения необходима концентрация минимум в 100 вирусных частиц на каждые 100 миллилитров воды. В большинстве стран мира этот показатель можно превысить, если произойдет сброс канализационных вод или их утечка в пресные водоемы. Острее всего складывается ситуация в странах, где больные сконцентрированы в одной точке, небольшое количество потребляемой воды на душу населения и относительно низкие температуры воды в реках и озерах.Хуже всего дела обстоят в Испании, Великобритании и Марокко. Здесь в течение суток после крупных утечек сточных вод в воде рек и озер может оказаться почти 500 вирусных частиц на каждые 100 миллилитров. А вот меньше всего рискуют северные страны с низкой плотностью населения, а также некоторые тропические и экваториальные государства, богатые водными ресурсами. Это Канада, Россия, Индонезия, Венесуэла, Австралия и Новая Зеландия. Вирус остается стабильным в большом диапазоне кислотности при низких температурах. Данный факт позволяет предполагать, что он сможет выжить и в водах морей и океанов.