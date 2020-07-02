Онколог объяснила, о чем предупреждает боль в пупке
Опасность заключается в том, что еда, продвигаясь по кишечнику, может застревать в этом кармашке, где начинается ее гниение. В результате это грозит кровотечением, кишечной непроходимостью, прободением (разрывом дивертикула), ущемлением, дивертикулитом, напоминающим по симптомам аппендицит, и даже новообразованиями, хотя они бывают достаточно редко.
Лечение возможно только хирургическое, после удаления дивертикул Меккеля обязательно направляется на гистологическое исследование.
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