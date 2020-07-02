Учёные выявили ультрафиолетовый свет, уничтожающий коронавирус на 99,9 %
Согласно утверждению экспертов, он безопасен для применения в помещениях, где находится человек.
С помощью обычного бактерицидного ультрафиолетового (УФ) излучения, длина волны которого 254 нм, можно проводить дезинфекцию пустых помещений, однако при прямом воздействии данных УФ-ламп на людей происходит нарушение состояния здоровья.
Для непрерывной и безопасной дезинфекции занятых комнат эксперты изучили воздействие дальнего УФ света с длиной волны 222 нм.
Он не проникает через слезные каналы глаза или внешний слой мертвых клеток кожи, по этой причине это не влияет негативно на здоровье человека.
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