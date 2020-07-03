5 лучших пищевых источников цинка

Этот минерал необходим для здоровья, ведь его дефицит приводит к диарее, выпадению волос, проблемам с кожей и глазами. В отсутствии цинка может пострадать наш иммунитет, и вот почему так важно употреблять эти продукты.Красное мясо. Великолепный источник цинка, обнаружить его можно в самых разных видах мяса, включая говядину, телятину и свинину. Помните, что избыток красного мяса и особенно в переработанном виде (сосиски, колбаса, ветчина) увеличивает риск некоторых опухолей и болезней сердца. Выбирайте не переработанное мясо и не забывайте налегать на овощи, фрукты, а также клетчатку.Моллюски. Самые разные продукты, включая устрицы, крабы и креветки, это здоровые и низкокалорийные источники цинка. Беременным моллюски нужно готовить особенно тщательно для того, чтобы снизить до минимума риск пищевых отравлений.Молочные продукты. Молоко и сыр содержат большое количество биодоступного цинка. Это значит, содержащийся в них минерал легко абсорбируется организмом. Подобная пища также обеспечивает нам множество других нутриентов, включая белок, кальций и витамин D.Бобовые. Для любителей вегетарианского питания бобовые продукты остаются основным и лучшим источником цинка. Нут, чечевица и фасоль содержат достаточное количество цинка. Нагревание, проращивание, замачивание и ферментация - лучшие методы приготовления бобовых для повышения биодоступности минерала.Орехи. Еще один способ увеличить содержание цинка в рационе - включение в него орехов. Особенно кешью, являющихся отличным источником цинка. Употребление орехов дает и другие плюсы для здоровья, ведь в них содержатся полезные жиры, волокна, витамины и другие минералы.