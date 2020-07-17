7 идеальных продуктов для лета и похудения

Нередко среди худеющих людей возникает вопрос: а что бы такого съесть, чтобы похудеть. Продукты и правильный рацион действительно способны привести человека к нужному результату — стройному и подтянутому телу. А летом, в жару, когда организм не требует так много еды, как пару месяцев назад, нужно более осознанно подойти к подбору блюд. В нашем материале — 7 продуктов, которые идеально подходят для лета и похудения.Молоко и кисломолочные продуктыВ продуктах невероятно много кальция, который оказывает благотворное влияние на жиросжигательный процесс. Но помните о том, что молоко, йогурт и другие кисломолочные продукты должны быть такой жирности, чтобы не выбиваться из вашей общей калорийности за день.ОрехиОсобенно полезны для лета и похудения миндаль и грецкие орехи. Они отлично справляются с утолением голода, насыщением организма микроэлементами и другими полезными витаминами. Кроме того, они дарят бодрость и отличное настроение на несколько часов.МорепродуктыКреветки, мидии, морская рыба — такое многообразие морепродуктов можно найти в магазинах и на рынках, что аж слюнки текут. Стоит баловать себя ими ради красивой фигуры и крепкого здоровья. Ведь морепродукты — это кладезь полезных ингредиентов и замечательная альтернатива углеводам. В них содержится немало белка, что тоже полезно для похудения, так как за счёт построения мышц можно избавляться от жировой прослойки.КрупыНо не все. Важно обращать внимание на выбор крупы для завтрака, обеда и ужина. В качестве первого приема пищи неплохо подходит овсянка, на обед лучше есть гречневую крупу, а перед сном — ячменную. Это удивительное сочетание круп, позволяющее сохранять прекрасную форму.СпецииСпеции и коренья многие недооценивают, а ведь продукты хорошо справляются с похудением. Они обязаны быть в рационе в любое время года, в том числе и летом. Наиболее эффективны для поддержания тонуса мышц корица, перец, имбирь.КапустаВ капусте содержатся различные витамины, микроэлементы и минералы. Это в целом хорошо скажется на здоровье и процессе похудения. Из продукта можно приготовить многообразие блюд, в том числе диетические супы, салаты и другие.ЯгодыЛето — пора свежих, сладких и вкусных ягод, от коих не следует отказываться во время похудения. Ешьте малину, смородину, вишню, черешню, клубнику. Они помогают избавиться от лишнего, улучшая самочувствие и качество сна.