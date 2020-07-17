7 идеальных продуктов для лета и похудения
Молоко и кисломолочные продукты
В продуктах невероятно много кальция, который оказывает благотворное влияние на жиросжигательный процесс. Но помните о том, что молоко, йогурт и другие кисломолочные продукты должны быть такой жирности, чтобы не выбиваться из вашей общей калорийности за день.
Орехи
Особенно полезны для лета и похудения миндаль и грецкие орехи. Они отлично справляются с утолением голода, насыщением организма микроэлементами и другими полезными витаминами. Кроме того, они дарят бодрость и отличное настроение на несколько часов.
Морепродукты
Креветки, мидии, морская рыба — такое многообразие морепродуктов можно найти в магазинах и на рынках, что аж слюнки текут. Стоит баловать себя ими ради красивой фигуры и крепкого здоровья. Ведь морепродукты — это кладезь полезных ингредиентов и замечательная альтернатива углеводам. В них содержится немало белка, что тоже полезно для похудения, так как за счёт построения мышц можно избавляться от жировой прослойки.
Крупы
Но не все. Важно обращать внимание на выбор крупы для завтрака, обеда и ужина. В качестве первого приема пищи неплохо подходит овсянка, на обед лучше есть гречневую крупу, а перед сном — ячменную. Это удивительное сочетание круп, позволяющее сохранять прекрасную форму.
Специи
Специи и коренья многие недооценивают, а ведь продукты хорошо справляются с похудением. Они обязаны быть в рационе в любое время года, в том числе и летом. Наиболее эффективны для поддержания тонуса мышц корица, перец, имбирь.
Капуста
В капусте содержатся различные витамины, микроэлементы и минералы. Это в целом хорошо скажется на здоровье и процессе похудения. Из продукта можно приготовить многообразие блюд, в том числе диетические супы, салаты и другие.
Ягоды
Лето — пора свежих, сладких и вкусных ягод, от коих не следует отказываться во время похудения. Ешьте малину, смородину, вишню, черешню, клубнику. Они помогают избавиться от лишнего, улучшая самочувствие и качество сна.
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