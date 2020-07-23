Инфекционист: бубонная чума передается воздушно-капельным путем
По его словам, такой механизм передачи недуга маловероятен, но имеет место быть. Бубонную чуму можно подхватить от другого человека, если возбудитель инфекции пройдет через кровь и попадет в легкие.
Никифоров утверждает, что другого механизма передачи бубонной чумы от человека к человеку не существует.
"Передача бубонной чумы вообще невозможна. Бубонная чума вообще не заразна", - подчеркнул инфекционист.
Более того, в современном мире бубонная чума не является опасным заболеванием. Вылечиться от недуга можно с помощью антибиотиков.
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