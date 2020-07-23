Инфекционист: бубонная чума передается воздушно-капельным путем

Бубонная чума способна передаваться от человека к человеку воздушно-капельным путем. Об этом рассказал Главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства России, завкафедрой инфекционных болезней РНИМУ имени Пирогова, доктор медицинских наук, профессор Владимир Никифоров.По его словам, такой механизм передачи недуга маловероятен, но имеет место быть. Бубонную чуму можно подхватить от другого человека, если возбудитель инфекции пройдет через кровь и попадет в легкие.Никифоров утверждает, что другого механизма передачи бубонной чумы от человека к человеку не существует."Передача бубонной чумы вообще невозможна. Бубонная чума вообще не заразна", - подчеркнул инфекционист.Более того, в современном мире бубонная чума не является опасным заболеванием. Вылечиться от недуга можно с помощью антибиотиков.