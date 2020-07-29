Ученые назвали белок, указывающий на болезнь Альцгеймера до появления симптомов
Исследователи проанализировали образцы крови и ПЭТ-сканирование головного мозга 34 человек. У 19 участников не было амилоидных бляшек в мозге, у пяти они присутствовали, но без когнитивных проявлений, у 10 человек были и бляшки и когнитивные симптомы.
С помощью масс-спектрометрии ученые идентифицировали и измерили различные формы тау в образцах крови. Они обнаружили, что уровни фосфорилированного тау-217 коррелировались с наличием амилоидных бляшек в мозге. В частности, регистрировалось повышение в два-три раза.
Самые свежие новости медицины на нашей странице в Вконтакте
https://www.medikforum.ru - Добавил lavrentiya в категорию Неврология
Добавить комментарий