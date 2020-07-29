Ученые назвали белок, указывающий на болезнь Альцгеймера до появления симптомов

За десятки лет до появления первых симптомов, в голове людей с болезнью Альцгеймера начинают формироваться амилоидные бляшки. Исследователи из Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе показали, что уровни специфического белка в крови повышаются по мере их образования в мозге. Этот белок может быть обнаружен в крови людей, у которых еще нет первых признаков заболевания, что позволяет диагностировать болезнь до появления симптомов. Ученые представили свои результаты в Journal of Experimental Medicine.Исследователи проанализировали образцы крови и ПЭТ-сканирование головного мозга 34 человек. У 19 участников не было амилоидных бляшек в мозге, у пяти они присутствовали, но без когнитивных проявлений, у 10 человек были и бляшки и когнитивные симптомы.С помощью масс-спектрометрии ученые идентифицировали и измерили различные формы тау в образцах крови. Они обнаружили, что уровни фосфорилированного тау-217 коррелировались с наличием амилоидных бляшек в мозге. В частности, регистрировалось повышение в два-три раза.