Ученые разработали неинвазивный тест, предсказывающий преждевременные роды

бессимптомных женщин с высоким риском с точностью до 73% за несколько месяцев до родов.Используя передовые технологии анализа летучих органических соединений, разработанные для характеристики химических веществ, находящихся в воздухе, ученые «натренировали» устройство, используя методы машинного обучения, на определение структуры паров химических веществ от преждевременных родов, используя влагалищные мазки, взятые во время рутинных исследований.Свою методику они представили в журнале Scientific Reports. В конечном счете на ее основе может появиться экономически эффективный, неинвазивный тест, который будет определять вероятность преждевременных родов.Влагалищные мазки были взяты во втором и третьем триместрах беременности, после чего был отслежен исход всех беременностей. Первый тест имел точность 66%, в то время как второй, ближе ко времени родов, имел точность 73%. Результаты теста означают, что 7 из 10 женщин с положительным тестом рожали преждевременно, а 9 из 10 женщин с отрицательным тестом родили в нормальные сроки.