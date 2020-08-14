Каким физиологическим изменениям подвергается мозг в результате депрессии?
Специалисты Австралийского национального университета изучили мыслительные органы более десяти тысяч человек, обращая внимание на объем разных зон мозга. Сравнивая результаты исследования с данными о депрессивных и тревожных расстройствах участников, ученые заметили, что проблемы с психикой могут отражаться на объеме разных частей мозга.
«Хроническая депрессия уменьшает объем гиппокампа. Эта зона мозга играет существенную роль в процессах памяти и обучения. Если депрессия сопровождается тревожностью (а так происходит очень часто), то увеличивается миндалевидное тело — область мозга, которая отвечает за эмоции», — говорит доктор Даниэла Эспиноза Оярсе, ведущий автор исследования.
Оярсе отметила, что сокращение объема одних зон мозга и одновременный рост объема других создает иллюзию того, что общий объем мозга не меняется при депрессивных и тревожных расстройствах. Однако новое исследование показало, что психологические проблемы могут более чем заметно отражаться на физическом состоянии мыслительного органа.
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей медицины
https://med.news.am - Добавил med2 в категорию Неврология
Добавить комментарий