Жирные продукты вовсе не вредны – испанские диетологи
Наталья Кальве включила в список полезных жирных продуктов куриные яйца, в которых помимо необходимых жиров содержатся также белки и витамины. Также она отметила пользу орехов, которые рекомендуется употреблять на завтрак.
По словам диетолога Даниэля Урсуа, авокадо — еще один полезный питательный продукт, содержащий необходимые для сердца жиры.
Лосось, несмотря на высокую жирность и калорийность, также благоприятно влияет на работу сердца, утверждает врач Нурия Монфулледа.
Диетологи также опровергли мифы о пользе растительного молока и вреде «обычного». По их мнению, люди напрасно отказываются от молочных напитков в пользу растительных. На самом деле в молочных продуктах или яйцах присутствуют насыщенные жиры, которые полезны для человека.
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