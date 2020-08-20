Неприятный запах тела смогут полностью устранить

Ученые определили ключевой фермент, который отвечает за формирование неприятного запаха тела. Вполне возможно, это приведет к созданию нового поколения дезодорантов.Исследователям удалось разобраться с тем, что именно провоцирует неприятный запах от подмышек и других частей тела. Найден производимый бактериями фермент, который и отвечает за этот аромат. Его создает бактерия Staphylococcus hominis, которую люди получили по наследству от древних предков. Эксперты Университета Йорка полагают, что неприятный запах тела у представителей рода Homo sapiens появился еще в момент их первоначальной эволюции.Этот запах мы получили от примитивных предков, и теперь пахучие бактерии считают зону подмышек человека своим домом. Исследователям удалось узнать, какой именно фермент формирует этот запах. А за счёт его идентификации можно создавать дезодоранты, нейтрализующие компонент. Данный фермент вырабатывается бактериями, которые присоединяются к не имеющим запаха компонентам, производимым апокринными потовыми железами.Эти железы находятся на коже и производят пот, из них произрастают волосяные фолликулы.Железы размещаются в зоне подмышек, гениталий и вокруг сосков. У человека также имеются эккринные потовые железы, расположенные по всему телу, Однако они не образуют волосяные фолликулы. Эккринные железы используются при терморегуляции, но науке гораздо меньше известно по поводу апокринных желез. Ученым удалось выяснить, что здесь проживают бактерии, и эта микробиота важна для их функционала. Результаты последнего исследования, опубликованного журнала Scientific Reports, показали не содержащие запаха прекурсоры химических веществ, которые выделяются из желез и подпадают под влиянием фермента. После этого и появляется резкий неприятный запах.