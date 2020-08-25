Диетолог рассказала о неправильном употреблении каши на завтрак
По мнению доцента кафедры диетологии и нутрициологии РМАПО Елены Чедия, каша на завтрак – «это неплохо», но употребление одного лишь зерна является неправильным с позиции сбалансированного питания. В интервью радио Sputnik диетолог пояснила, что каша состоит преимущественно из углеводов – для организма этого недостаточно.
Специалист констатирует, что мы должны получать белок, а также клетчатку. Поэтому к каше следует добавлять белковые компоненты – например, яйцо творог, или сыр.
«Зерновые рекомендуется употреблять именно с молочным белком», – уточнила Чедия.
Диетолог отметила, что белки зерновых каш плохо усваиваются из-за недостаточной концентрации аминокислоты лизина. Молоко же отличается его высоким уровнем. По этой причине гречневая каша с творогом на завтрак – предпочтительный и правильный вариант в отличие от просто сваренной гречки.
Чтобы получать клетчатку, следует употреблять овощи или фрукты, посоветовала эксперт. В целом, говорит Чедия, завтрак должен быть плотным – содержать до 30% калорий суточного рациона,
«Это может быть, условно, салат, яйцо, каша, бутерброд с сыром, может быть, какое-то мясное блюдо», – конкретизировала диетолог.
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