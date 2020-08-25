Переболевшие COVID-19 россияне пожаловались на выпадение волос клочьями

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Некоторые из переболевших коронавирусной инфекцией россиян начали жаловаться на выпадающие клочьями волосы. По словам трихолога Натальи Коротковой, которая рассказала о проблеме в интервью радиостанции "Говорит Москва", это обусловлено не только болезнью, но и особенностями лечения. Плюс, на ситуацию мог повлиять сильный стресс, который перенесли люди, столкнувшиеся с COVID-19."Стало ощутимо больше пациентов, которые жалуются на выпадение волос. Такая проблема часто появляется на фоне стресса, которым сопровождается коронавирусная инфекция. Сейчас каждый третий с выпадением. Пациенты жалуются, что волосы выпадают клочьями — в таких случаях речь идет о действительно серьезной проблеме, которая может сильно пугать людей", — говорит Короткова.Трихолог добавила, что пострадавший волосяной покров обычно поддается восстановлению, так как после перенесенной вирусной инфекции фиксируется, как правило, острая диффузная телогеновая алопеция — обратимый процесс. "Восстановить волосы можно, потому что в таких случаях волосяные фолликулы не подвергаются необратимым изменениям. Это реакция организма на вирус или на сильнодействующие препараты, которые применялись для лечения. Но, безусловно, в каждом конкретном случае есть свой триггер для выпадения волос, который нужно изучать в рамках комплексного обследования", — сказала Короткова.