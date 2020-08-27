Неприятный запах тела признали одним из признаков рака

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Он появляется на поздних стадиях.Украинцам рассказали, в каких случаях специфический запах, который исходит от тела, может быть признаком онкологии.Так, по словам доктора медицинских наук Марины Стениной, «плохой» нетипичный запах пота, которым пахнет тело, может быть признаком рака. И речь идет уже о поздней стадии болезни.«В таких случаях обычно речь идет о далеко зашедших, некурабельных (неизлечимых) случаях», — сказала она.А вот врач-дерматолог Ирина Скорогудаєва говорит, что при онкологических заболеваниях человек начинает больше потеть, a у тела появляется специфический «запах несвежего мяса».Необычный запах могут также издавать люди с другими болезнями и состояниями. К примеру, от людей, которые страдают сахарным диабетом, часто пахнет ацетоном или прелыми яблоками. При проблемах с печенью и почками пот приобретает запах аммиака. Также запах тела может меняться из-за перестройки гормонального фона в период менопаузы.А вот на ранней стадии рака, говорит Марина Стенина, специфического запаха тела обычно не бывает.Врач рассказала о других тревожных симптомах онкологии:резкая необоснованная потеря веса;температура, которая держится длительное время без видимых причин;припухшие лимфатические узлы;постоянный кашель и осиплость голоса;незаживающие язвы и изменение вида родинок, а также их рост и появление новых.