Длительный недосып может стать причиной слабоумия

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Пожилые люди должны следить за распорядком своего сна, чтобы избежать слабоумия.Сон человека старше 55 лет должен проходить спокойно.Идеальное время для отдыха в этом возрасте составляет не менее восьми часов. Если сон будет длиться меньше этого времени, то организм не успеет восстановиться, что отрицательно скажется на сердце, мозге и печени.Однако спать слишком долго тоже вредно для людей в возрасте. Чрезмерно долгий сон может вызвать проблемы в работе мозга, что приводит к старческому слабоумию, передает радио Sputnik."Исследования показали, что сон больше девяти, 10 или даже 11 часов повышает опасность атеросклеротического поражения головного мозга или энцефалопатии", — пояснил эксперт.