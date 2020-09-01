Похудение может остановить почти любой диабет

Значительное похудение может обратить вспять большинство случаев диабета второго типа, так как они вызываются ожирением, а не генетикой. Люди с максимальными объемами лишнего веса в 11 раз чаще заболевают диабетом.Потеря веса может обратить вспять большинство случаев диабета второго типа, так как это расстройства чаще вызывается ожирением, но не генетикой. К такому выводу пришли исследователи из Великобритании после изучения здоровья и генов свыше полумиллиона человек. У всех измеряли индекс массы тела (ИМТ), и оказалось, что обладатели максимальных показателей ИМТ, то есть жертвы морбидного ожирения, при этом обладали и в 11 раз более высоким риском диабета второго типа, по сравнению с имеющими здоровый вес.При этом не имело особого значения, были ли в их организме связанные с диабетом гены. А это делает индекс массы тела самым мощным фактором риска диабета. Исследование также показало, что совершенно не важно, как долго у какого-то человека сохраняется лишний вес. Гораздо большее значение в деле риска развития диабета имеет сам вес. У каждого из нас имеется свой собственный порог чувствительности по весу, после пересечения которого в крови вырастает аномально высокий уровень сахара, как показало исследование. Следовательно, удержание веса под контролем поможет максимально эффективно предотвратить диабет второго типа или обратить его вспять.Уже давно известно, что для успешного перевода диабета второго типа в состоянии ремиссии необходимо похудение. При этом средиземноморская диета или питание с низким количеством калорий чаще всего продвигаются врачами в качестве наилучших в этом вопросе рационов.