Дым не бывает чужим: чем опасно пассивное курение

Пассивное курение часто недооценивается участниками процесса. Его опасности отнюдь не выдумка. Множество исследований показывает, что оно вредит здоровью почти так же, как активное. Благо, в современном мире становится все проще укрыться от нежелательного воздействия табака.В последние годы во всем мире идет кампания борьбы с пассивным курением: пространств, где можно свободно курить, становится все меньше. Это предсказуемо становится источником возмущения для многих курильщиков. Однако и некурящие часто не знают наверняка, насколько опасно вдыхать «чужой» табачный дым и какова реальная польза от ограничительных законов.Пассивным курением называют вдыхание дыма, который «произвел» активный курильщик. Ряд организаций и ученых, спонсируемые табачной индустрией, делали попытки доказать, что вред пассивного курения переоценен. Но мнение широкой научной общественности однозначно: этот вред огромен.Эффекты пассивного куренияВ целом, пассивное курение может вызывать те же болезни, что и обычное. Некоторые его эффекты проявляются немедленно: например, риск инфаркта и инсульта увеличиваются сразу. Но большая часть патологий проявляется со временем.РакМеждународное агентство по изучению рака недвусмысленно заявляет, что пассивное курение вызывает рак у людей. Самым распространенным его проявлением предсказуемо называется рак легкого. Так, подсчитано, что в США ежегодно пассивное курение приводит к более чем 7 тысячам смертей от этой опухоли среди некурящих.Развитие других злокачественных опухолей также связывают с пассивным курением: рака молочной железы, рака мочевого пузыря.Болезни сердца и сосудовПод действие пассивного курения чаще развиваются заболевания сердца. Пассивное, как и активное, курение связано с увеличением риска атеросклероза, который может становиться причиной инфарктов, инсультов и других опасных болезней. Риск самого инсульта достоверно увеличивается даже при редком воздействии табачного дыма.Болезни дыхательной системыПассивное курение увеличивает риск развития бронхиальной астмы и хронической обструктивной болезни легких, синусита.Риски для детейМатеринское пассивное курение может подвергнуть грудного ребенка большому риску. Его связывают с риском низкого веса ребенка при рождении. Наравне с пассивным курением самих младенцев, оно считается одной из причин синдрома внезапной смерти детей. В США с этой причиной ежегодно связывают 430 детских смертей.Под влиянием пассивного курения у детей чаще развиваются бронхиальная астма, респираторные инфекции, ушные инфекции. Обнаружена связь табачного дыма с высоким артериальным давлением, катарактой, кариесом. Новое исследование показало, что дети, которые подвержены воздействию табачного дыма, чаще попадают в больницу.Помогает ли некурящим борьба с курением?Различные запреты на курение в общественных местах вводятся в течение многих лет, у ученых было время оценить их эффективность по некоторым параметрам. В 2016 году обзор Кокрейновского содружества показал, что такие законодательные ограничения приводят к уменьшению госпитализаций по поводу инфаркта и нестабильной стенокардии. Частные примеры подтверждают это. Например, в городке с табачным название Пуэбло в США в течение первых 18 месяцев после запрета на курение в общественных местах в 2003 году поступления в больницу по поводу инфаркта упали на 27%. В соседних городках, которые не приняли ограничительный закон, заболеваемость инфарктом осталась на том же уровне.Как избегать пассивного куренияЧтобы оградить себя от табачного дыма, можно следовать нескольким несложным рекомендациям.Просите гостей курить на улице, если это возможно. Желательно, чтобы они использовали для этого отдельную верхнюю одежду, которую можно снять перед возвращением в комнату.Не позволяйте курить в своей машине.Выбирайте кафе и отели, в которых запрещено курение.Если пришли в гости к курильщику с детьми, старайтесь проводить время вне помещения, если это возможно.Если на работе разрешено курение, постарайтесь повлиять на политику компании. Предложите работодателю помочь пройти работникам программу по избавлению от табачной зависимости.Следите за антитабачным законодательством.Опасность пассивного курения нельзя назвать мифом. Если вы курильщик, старайтесь не вредить окружающим. Если вы не курите, помните, что от "чужого дыма" следует беречься.