Диетолог рассказала о полезных свойствах витамина N
«Эффект, который можно получить от регулярного приема альфа-липоевой кислоты, это коррекция уровня сахара в крови, снижение массы тела, детоксикация печени. Помогает восстановиться при физических нагрузках, помогает побороть усталость и сонливость», — поясняет кандидат медицинских наук Маргарита Королева.
Принимать этот витамин можно как в виде готовых капсул и таблеток из аптек, так и употребляя некоторые достаточно простые и доступные продукты. Так, в частности, довольно высоким содержанием альфа-липоевой кислоты могут похвастаться бобовые (фасоль, чечевица, горох), зерновые (пшеница, рожь, лен), а также картофель, болгарский перец, белокочанная капуста и, как ни странно, косточки земляники.
Также диетолог особо отметила, что употреблять алкоголь в сочетании с этим витамином не следует, поскольку он оказывает разрушительное действие на него.
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