Диетолог рассказала о полезных свойствах витамина N

Как заявляют специалисты, альфа-липоевая кислота или, как ее иначе называют витамин N, очень полезна в плане снижения уровня сахара в крови. Она, являясь полностью натуральным продуктом, обладает свойствами антиоксиданта и оказывает благотворное влияние на печень. Как пояснила звездный диетолог Маргарита Королева, слова которой приводит Nation News, этот витамин не только очень хорошо себя проявил при стрессовых состояниях но и позволяет организму быстрее и эффективнее восстановить свою форму после серьезных физических нагрузок.«Эффект, который можно получить от регулярного приема альфа-липоевой кислоты, это коррекция уровня сахара в крови, снижение массы тела, детоксикация печени. Помогает восстановиться при физических нагрузках, помогает побороть усталость и сонливость», — поясняет кандидат медицинских наук Маргарита Королева.Принимать этот витамин можно как в виде готовых капсул и таблеток из аптек, так и употребляя некоторые достаточно простые и доступные продукты. Так, в частности, довольно высоким содержанием альфа-липоевой кислоты могут похвастаться бобовые (фасоль, чечевица, горох), зерновые (пшеница, рожь, лен), а также картофель, болгарский перец, белокочанная капуста и, как ни странно, косточки земляники.Также диетолог особо отметила, что употреблять алкоголь в сочетании с этим витамином не следует, поскольку он оказывает разрушительное действие на него.