Названы препараты, которые должны быть в каждой аптечке

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Фармацевт Людмила Бублиева рассказала, какие лекарства всегда стоит иметь под рукой, а от каких лучше отказаться.Термометр, измеритель пульса и тонометр для измерения давления необходимо иметь каждому. Даже в доме у тех, кто не жалуется на здоровье.Кроме того, на случай высокой температуры надо снабдить аптечку жаропонижающими, хотя бы парацетамол. Не помешают таблетки от боли в горле и капли при заложенности носа. Также осенью могут быть актуальны средства от ушной боли и ингаляторы.Положите в аптечку средства от отравлений и обезболивающие. Эти таблетки используют даже чаще противопростудных.А вот антибиотикам в аптечке не место, поскольку их следует принимать только по назначению врача, иначе есть риск еще больше навредить здоровью.