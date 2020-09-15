Почему опасно лечить ячмень уриной

Каждый из нас хотя бы раз сталкивался с гнойным воспалением на глазу под названием ячмень. Существует множество народных способов, как этот ячмень вылечить. И самым популярным среди них до сих пор остается уринотерапия.Считается, что ячмень вскакивает на глазу после переохлаждения. На самом деле это болезнь появляется из-за бактериальной инфекции, а именно от грязи. Можно неудачно потереть глаза или воспользоваться чужой кистью для макияжа, а нарыв уже тут как тут.Также появление ячменя нередко связано с пониженным иммунитетом и наследственностью. Иногда первопричиной могут стать заболевания желудочно-кишечного тракта или сахарный диабет.Согласно народным рецептам, к ячменю прикладывают чайные пакетики, промывают заваркой или мочой. Некоторые даже умудряются выдавливать гной. Но все это делать опасно, так как подобные действия могут привести к летальному исходу.Выдавить гной из глаза — это значит спровоцировать риск менингита или заражения крови, так как гной может быстро распространиться по кровеносным сосудам. А компрессы с уриной или чаем еще больше усугубят ситуацию, так как помогут инфекции поразить новые зоны.Лучше всего сразу обратиться к врачу или же использовать специальные капли для глаз. В любом другом случае, велика вероятность повредить оболочку глаза. Также без консультации врача, человек может спутать ячмень с более тяжелым заболеванием.