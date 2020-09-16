Российский диетолог назвала пять главных овощей для похудения

Тем, кто стремиться к похудению, следует включить в рацион пять овощей – главных помощников в деле избавления от излишков жира. Об этом рассказала известный российский диетолог Наталья Пугачева.Врач-диетолог клиники управления здоровьем Института персонализированной медицины Сеченовского университета Наталья Пугачева назвала пять главных овощей для похудения в интервью изданию «Комсомольская правда». Специалист констатирует: для снижения веса ежедневно нужно съедать до 300 граммов овощей разного цвета и структуры.Диетолог пояснила, что одной из главных преимуществ овощей для худеющих – это насыщенность клетчаткой, создающей в желудке необходимый объем пищи и обеспечивающей длительное чувство сытости из-за долгого переваривания кишечником. Помимо того, она стимулирует рост полезных кишечных бактерий, важных для хорошего обмена веществ.Следующие пять овощей российский диетолог назвала главными для похудения.Листовая зелень. Салатные растения, латук, руккола, корн, шпинат, сельдерей и другие представители зеленых листовых овощей содержат много клетчатки, фолиевой и аскорбиновой кислот, стимулирующих активные метаболические процессы. Вдобавок богаты калием, который является мочегонным средством и препятствует задержке жидкости, увеличивающей объемы тела. Их полезно есть с небольшим количеством растительного масла, однако людям с мочекаменной болезнью нужно проконсультироваться с врачом по поводу потребления таких продуктов.Капуста. Разнообразные капустные овощи (белокачанная, красная, цветная капуста и другие) содержат пищевые волокна, витамины С, U, РР, сульфорафан, кальций и магний – вещества, без которых процессы похудения невозможны. Очень полезна квашеная капуста: ее поедание значительно улучшает функционирование кишечника.Огурцы. Овощ отличается высоким содержанием воды и калия, может употребляться в пищу без ограничений. Огурцы дают ощущение наполненности желудка и, благодаря обилию влаги, стимулируют метаболизм. Лучше всего есть грунтовые, светло-зеленые, с мягкой кожицей и недоразвитыми семенами, говорит специалист.Свекла. Овощ повышает выносливость, улучшает механизмы контроля чувство голода, приучает кишечник работать «по часам». Его клетчатка и кислоты стимулируют пищеварение, магний, а марганец и калий – энергетический обмен. Полезны сами корнеплоды, а также свекольная ботва. Клетчатка и фруктовые кислоты стимулируют пищеварение, магний, марганец и калий помогают поддержать энергетический обмен, передачу нервных импульсов на должном уровне.«Горячие» овощи. Имбирь, перец чили, хрен, горчица, лук, чеснок обладают способностью «разогревать» организм, усиливая выработку тепла – это означает, что организм интенсивнее расходует жировые запасы. Но с их потреблением важно не переусердствовать. Универсальной порции таких овощей для всех не существует, подчеркнула российский диетолог.