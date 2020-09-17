Отравление парацетамолом: возможна ли такая опасность?

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Парцетамол входит в состав многих лекарственных средств, в том числе от простуды. Медикаменты можно купить в каждой аптеке, причём большинство продают без рецептов. Однако любое лекарство при неправильном применении может превратиться в яд. Когда парацетамол становится опасным веществом, не принося потребителю никакой пользы, и чем именно чревато не по инструкции, рассматриваем в материале.Парацетамол как веществоПо-другому парацетамол называют ацетаминофеном (в США) или п-ацетаминофенолом (в Великобритании). Он представляет собой ненаркотический анальгетик с жаропонижающим и противовоспалительным эффектами. Парацетамол разработан в 1893 году, а в 1955 была доказана его эффективность. Уже после этого лекарственные препараты с данным веществом стали изготавливать во всем мире, соответственно, и применять повсеместно.Парацетамол способен быть единственным действующим веществом, а может идти в сочетании с другими – кофеином, салициловой кислотой, ибупрофеном, опиоидами и так далее. Нередко он находится в составе детских сиропов для борьбы с простудными симптомами, в том числе температурой и головными болями.Возможно ли отравление парацетамоломПо статистике, от 1 до 9% всех случаев отравления медикаментами в России приходится на отравление парацетамолом. Обычно это связано с передозировкой. То есть человек мог выпить одну таблетку, но когда ему не стало сразу легче, он выпивает ещё одну. Возможны двойные и тройные дозы, которые приводят только к ухудшению состояния.Тот же эффект возможен, если в ход во время лечения идут разные сиропы, таблетки, капсулы с одним и тем же действующим веществом – парацетамолом. Общая дозировка становится опасной, а при неудачном стечении обстоятельств возможен даже летальный исход.К факторам риска отравления парацетамолом относят следующие дозы:150 мг на 1 кг веса взрослого человека;200 мг на 1 кг веса ребенка;125 мг на 1 кг при наличии дополнительных факторов риска. К ним можно отнести употребление некоторых лекарств, усиливающих чувствительность почек и печени к действию вышеназванного вещества. К примеру, хлордекон, карбамазепин, трициклические антидепрессанты.Обычная таблетка в упаковке содержит не больше 8 мг вещества. Это существенно снижает риск отравления.Чем опасен парацетамолСвоей гипертоксичностью. Он опасен для печени, что объясняется его метаболитом, N-ацетилбензохинонимином (NAPQI), который образуется в печени. Побочный продукт метаболизма быстро обезвреживается восстановленным глутатионом (GSH), куда входит цистеин. Потом он немного преобразуется и выводится из организма.Когда таблеток съедено слишком много, цистеин быстро заканчивается, что снижается выработку GSH. В таком случае клетки печени неизбежно начинают гибнуть, образуются некрозы, когда участки отмерших тканей.Также в организме одним из метаболитов парацетамола является производное фенилгидроксианилин, легко распадающееся с образованием очень реакционного и короткоживущего гидроксильного радикала. Он является активным участником оксидативного стресса.Именно поэтому рекомендуется принимать любые медикаменты только по предписанию врача и не заниматься самолечением!