Лекарство от рака может помочь при генетическом заболевании почек

Международная группа ученых из Великобритании и Швейцарии обнаружила, что препарат альпелисиб, использующийся для лечения рака, может помочь при синдромах Дента и Лоу, почечных генетических заболеваниях.Исследование было представлено в журнале Kidney International. Оно предлагает первое лечение для этих заболеваний. Возникают они на фоне отсутствия фермента OCRL, контролирующего липидный состав клеточных мембран.«Мы знаем, что происходит в клетках при синдромах Дента и Лоу. У нас возникло предположение, что альпелисиб, разработанный для лечения рака препарат, может помогать в восстановлении липидного баланса», - рассказывает доктор Дженнифер Галлоп.Ученые провели эксперименты на мышиной модели синдромов и получили положительные результаты. Исследователи пока не знают, как препарат сработает на людях, однако перепрофилирование лекарства потенциально может дать эффективное лечение редких заболеваний.