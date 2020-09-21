Лекарство от рака может помочь при генетическом заболевании почек
Исследование было представлено в журнале Kidney International. Оно предлагает первое лечение для этих заболеваний. Возникают они на фоне отсутствия фермента OCRL, контролирующего липидный состав клеточных мембран.
«Мы знаем, что происходит в клетках при синдромах Дента и Лоу. У нас возникло предположение, что альпелисиб, разработанный для лечения рака препарат, может помогать в восстановлении липидного баланса», - рассказывает доктор Дженнифер Галлоп.
Ученые провели эксперименты на мышиной модели синдромов и получили положительные результаты. Исследователи пока не знают, как препарат сработает на людях, однако перепрофилирование лекарства потенциально может дать эффективное лечение редких заболеваний.
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