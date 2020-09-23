Отказ от мучного может быть способом лечения опасного заболевания
Специалисты Национального центра биотехнологической информации заключили, что пристрастие к блюдам и продуктам из белой муки может провоцировать развитие кожных заболеваний – соответственно, отказ от мучного помогает в борьбе с ними.
Негативное влияние белой рафинированной муки на состояние кожи специалисты связывают с ее сильной обработкой, лишающей данный продукт клетчатки, витаминов и минералов, присутствующих в зерне пшеницы. Кроме того, она содержит глютен, специфическим образом воздействующим на кишечник, от работы которого зависит состояние иммунной системы.
Был проведен эксперимент с участием 170 человек, страдающих экземой. Подведя его итоги, ученые постулировали, что правильное питание вполне может быть «альтернативным способом лечения», помогая значительно облегчить состояние человека с этим заболеванием даже без применения медикаментов.
Экзема или атопический дерматит вызывает зуд, сухость, трещины и болезненность кожи – при этом каких-то конкретных препаратов для избавления от заболевания не существует.
«При исключении белой муки из рациона 49% пациентов, страдающих от экземы, заметили улучшения в состоянии кожи», - рассказали ученые о позитивном эффекте отказа от мучного при данном недуге.
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