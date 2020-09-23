Отказ от мучного может быть способом лечения опасного заболевания

Согласно исследованию ученых из США, отказ от употребления мучного может стать своеобразным способом лечения такого опасного заболевания, как экзема (атопический дерматит), поражающего кожу.Специалисты Национального центра биотехнологической информации заключили, что пристрастие к блюдам и продуктам из белой муки может провоцировать развитие кожных заболеваний – соответственно, отказ от мучного помогает в борьбе с ними.Негативное влияние белой рафинированной муки на состояние кожи специалисты связывают с ее сильной обработкой, лишающей данный продукт клетчатки, витаминов и минералов, присутствующих в зерне пшеницы. Кроме того, она содержит глютен, специфическим образом воздействующим на кишечник, от работы которого зависит состояние иммунной системы.Был проведен эксперимент с участием 170 человек, страдающих экземой. Подведя его итоги, ученые постулировали, что правильное питание вполне может быть «альтернативным способом лечения», помогая значительно облегчить состояние человека с этим заболеванием даже без применения медикаментов.Экзема или атопический дерматит вызывает зуд, сухость, трещины и болезненность кожи – при этом каких-то конкретных препаратов для избавления от заболевания не существует.«При исключении белой муки из рациона 49% пациентов, страдающих от экземы, заметили улучшения в состоянии кожи», - рассказали ученые о позитивном эффекте отказа от мучного при данном недуге.