Ученые нашли новый способ обнаружения быстрорастущей формы рака мозга

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Развитие агрессивной формы рака головного мозга происходит при исчезновении из организма гена SMARCB1.К такому выводу пришла группа ученых из Калифорнийского университета.Этот ген снижает свою активность до минимума, что приводит к возникновению заболеваний нервной системы и быстрому росту злокачественной опухоли в мозге человека.Данная форма болезни (ATRT) чаще всего встречается у детей младше трех лет и достаточно редко диагностируется у подростков и взрослых людей.В отличие от других видов онкологии, заболевание ATRT связано преимущественно с потерей этого гена. Это самая агрессивная разновидность рака, лечение которой до сих пор не представляется возможным.Ученые надеются, что новое открытие поможет найти эффективные терапевтические средства.