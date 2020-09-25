Онколог назвал причины появления опухоли головы и шеи
Как утверждает Мудунов, появление опухоли головы или шеи напрямую связано с употреблением никотина и алкоголя. Рак развивается из клеток плоского эпителия, выстилающего ротовую полость, носовые пазухи, глотку и гортань. К симптомам заболевания относят боли в области глотки и гортани, а также охриплость голоса.
Эксперт сообщил, что в 60 процентах случаев такие онкологические заболевания удается успешно вылечить, если обратиться к специалисту на ранних стадиях.
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