Названы напитки, которые усиляют метаболизм

Многие считают, что употребление определенных продуктов натощак может помочь сбросить вес. Это недоказанно, но эти 6 напитков способны улучшить обмен веществ и принести массу пользы для здоровья.Лимонная водаПриготовление лимонной воды из свежего лимона и теплой воды является любимым средством для похудания и детоксикации. Добавьте немного кайенского перца для получения настоящего удовольствия. Лимонный сок может сделать ваше тело более кислым и ускорить метаболизм. Однако напиток строго противопоказан при любых заболеваниях ЖКТ.Напиток с алое вераАлоэ вера обладает прекрасными антиоксидантными свойствами, которые могут ускорить метаболизм. Алоэ полезно для здоровья, хотя и у него есть противопоказания. Очистите свежий лист алоэ вера и удалите гель. Разотрите немного воды и добавьте столовую ложку лимона.Вода с корицейКорица - популярная специя, которая содержит много антиоксидантов. Она обладает удивительными эффектами, включая противовоспалительные свойства, снижение уровня плохого холестерина и триглицеридов и улучшение уровня сахара в крови. Добавьте 120 мг в чашку с горячей водой и хорошо перемешайте.Зеленый чайВыпейте чашку зеленого чая с чайной ложкой меда натощак. Зеленый чай ускоряет обмен веществ и содержит антиоксиданты. Добавьте немного лимонного сока для получения дополнительных преимуществ.Овсяная водаМожно отварить немного овса в воде или сделать очень водянистую овсянку. Средство помогает улучшить состав крови и способствует похудению.Овощной сокПриготовьте сок из моркови, огурца и / или сельдерея. Вы почувствуете сытость, получите легкодоступные питательные вещества с низким содержанием калорий и выпьете полный стакан воды.