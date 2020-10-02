Названо главное условие для достижения здорового долголетия

Одним из ключевых условий для достижения здорового долголетия является двигательная активность, которая поддерживается даже в пожилом возрасте, – об этом рассказала ученый из Италии, геронтолог Сильвия Витали.Анализируя аспект долголетия, медики подчеркивают важность сохранения здорового состояния душа и тела. Итальянским специалистом движение было названо главным условием для достижения здорового долголетия. По словам Витали, двигательная активность предотвращает в поздние годы жизни проблемы с кровоснабжением – как следствие, с сердечной, умственной деятельностью.Особенно важно сохранять подвижность при переходе в более зрелый возраст 75 лет и далее, подчеркивает ученый.Также одним из главных факторов здорового долголетия эксперт считает регулярные интеллектуальные нагрузки. Витали посоветовала пенсионерам выполнять упражнения, развивающие внимание.Помимо того, повысить качество жизни и шансы на здоровое долголетие помогают занятия исключительно тем, что нравится самому человеку, назвала еще одной обстоятельство ученый-геронтолог. Вдобавок наблюдения показывают, что долгожителей объединяет привычка употреблять пищу небольшими порциями, придерживаться низкокалорийного рациона.