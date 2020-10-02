Ученые раскрыли секрет плацебо с помощью тошноты

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Молекулярные основы эффекта плацебо плохо изучены, поэтому группа ученых под руководством Карин Мейснер из Мюнхенского университета имени Людвига и Максимилиана (LMU) изучала это явление в контексте лечения тошноты и определила конкретные белки, которые коррелируют с благоприятным воздействием. Результаты исследования не только подтверждают эффективность плацебо для симптоматического лечения, но и дают возможное объяснение эффекту.Для исследования набрали сотню добровольцев, тошноту у которых вызвали с помощью визуального стимула. Пациенты рассказывали о своих симптомах, у них измерялся уровень желудочной активности, собиралась кровь на протеомный анализ.На следующий день команда проверяла, как добровольны реагировали на плацебо, настоящее лечение и отсутствие его вообще. Протеомный анализ группы плацебо продемонстрировал присутствие белков, связанных с иммунным ответом на тошноту. Ученые отмечают, что плацебо может быть эволюционным явлением.