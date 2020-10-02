Ученые раскрыли секрет плацебо с помощью тошноты
Для исследования набрали сотню добровольцев, тошноту у которых вызвали с помощью визуального стимула. Пациенты рассказывали о своих симптомах, у них измерялся уровень желудочной активности, собиралась кровь на протеомный анализ.
На следующий день команда проверяла, как добровольны реагировали на плацебо, настоящее лечение и отсутствие его вообще. Протеомный анализ группы плацебо продемонстрировал присутствие белков, связанных с иммунным ответом на тошноту. Ученые отмечают, что плацебо может быть эволюционным явлением.
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