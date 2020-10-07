Гормон любви помогает предотвратить цитокиновый шторм при COVID-19
Одним из серьезных осложнений нового заболевания является так называемый цитокиновый шторм, при котором иммунная система активируется настолько сильно, что начинает атаковать собственные ткани.
Окситоцин – гормон, вырабатывающийся в головном мозге. Он участвует в работе репродуктивной системы и родах. Его синтетическую форму используют при сложных родах.
В рамках предыдущих исследований уже предполагалось, что окситоцин снижает токсичность и уровень воспалительных частиц в легких. В новом исследовании ученые анализировали генетические характеристики пациентов, лечившихся препаратами, тесно связанными с окситоцином. Препарат карбетоцин, имеющий схожие сигнатуры, продемонстрировал способность активировать иммунный ответ, не приводящий при этом к цитокиновому шторму.
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