Гормон любви помогает предотвратить цитокиновый шторм при COVID-19

В рамках нового выпуска журнала Physiological Genomics ученые представили результаты исследования гормона окситоцина. Они установили, что он может выступать как возможное лечение COVID-19.

Одним из серьезных осложнений нового заболевания является так называемый цитокиновый шторм, при котором иммунная система активируется настолько сильно, что начинает атаковать собственные ткани.

Окситоцин – гормон, вырабатывающийся в головном мозге. Он участвует в работе репродуктивной системы и родах. Его синтетическую форму используют при сложных родах.

В рамках предыдущих исследований уже предполагалось, что окситоцин снижает токсичность и уровень воспалительных частиц в легких. В новом исследовании ученые анализировали генетические характеристики пациентов, лечившихся препаратами, тесно связанными с окситоцином. Препарат карбетоцин, имеющий схожие сигнатуры, продемонстрировал способность активировать иммунный ответ, не приводящий при этом к цитокиновому шторму.
Самые свежие новости медицины в нашей группе на Одноклассниках

https://www.medikforum.ru - Добавил gorizont в категорию Инфекционные болезни

Читайте также

Добавить комментарий

Войдите, чтобы комментировать или зарегистрируйтесь здесь