Ученые создали повязку, убивающую рак кожи

Исследователи из Научного института Индианы (IISc) разработали неинвазивную повязку из магнитных нановолокон для лечения рака кожи путем воздействия тепла на опухолевые клетки.Учеными из Центра биосистемных наук и инженерии (BSSE) и Департамента молекулярного воспроизводства, развития и генетики (MRDG) в IISc была разработана повязка с уникальной смесью магнитных наночастиц, изготовленных с использованием метода электроспиннинга. Материал выделяет тепло, когда на него действует высокочастотное колеблющееся магнитное поле.Исследователи провели два эксперимента: один был in vitro – на линиях раковых клеток человека, а другой – in vivo – на мышах с искусственно созданным раком.В обоих экспериментах тепло, выделяемое при наложении повязки, успешно убивало раковые клетки. Более того, в эксперименте in vivo здоровая ткань оставалась неповрежденной, без признаков ожога, воспаления или утолщения.