Неврологи наглядно показали, почему ребенок должен заниматься музыкой

Папский католический университет Чили, установил: занятия музыкой улучшают внимание и рабочую память у детей. Что важно, эти когнитивные преимущества сохраняются на всю жизнь, показал анализ мозга детей, занимавшихся музыкой. Эксперты выявили у них повышенную мозговую активность в областях, связанных со слухом и вниманием, что положительно влияет на когнитивные способности в целом.Был проведен эксперимент по оценке внимания и рабочей памяти с привлечением 40 детей 10-13 лет. Из них 20 детей играли на музыкальных инструментах на протяжении минимум двух лет, практикуясь не менее двух часов в неделю. Остальные дети выступали в качестве контрольной группы. В рамках тестов на внимание и рабочую память детям в течение четырех секунд показывали абстрактный рисунок или давали прослушать короткую мелодию, а через две секунды просили вспомнить увиденное или услышанное. Параллельно фиксировалась мозговая активность.Оказалось, время реакции в обеих группах было примерно одинаковым, но у музыкальных детей отклик был в разы точнее. Плюс, их мозг легче и эффективнее обрабатывал несколько сигналов одновременно. К тому же, у основной, музыкальной группы детей на фоне общей повышенной мозговой активности наблюдалось образование специфической "фонологической петли" между передней и центральной частями головного мозга. Этот цикл представляет собой систему рабочей памяти, которая обрабатывает звуки и координирует их с физическими движениями, говорится в отчете.Аналогичная "петля" регистрируется, если мозг, сталкиваясь с проблемами принятия решений, достижения целей или сложными когнитивными задачами. Речь идет о сети, объединяющей сразу несколько областей. По мнению ученых, все это дает музыкальным детям большую психологическую устойчивость, способствует реализации творческого потенциала.