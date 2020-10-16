Найдено новое лекарство от коронавируса

Ученые из Гонконга нашли еще одно лекарство, которое может помочь в лечении коронавируса.Препарат ранитидина висмута цитрат (RBC), который применяют для лечения язвы, может быть эффективен при коронавирусе.Ученые проводили эксперименты на сирийских хомяках и выяснили, что лекарство снижает вирусную нагрузку в клетках, зараженных COVID-19, в 1000 раз. Кроме того, препарат снижает нагрузку в верхних и нижних дыхательных путях и смягчает пневмонию.RBC может бороться и с тяжелыми случаями заражения коронавирусом. Исследования показали, что он уменьшает уровень цитокинов и хемокинов.