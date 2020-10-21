Мелатонин влияет на исход коронавирусной инфекции, говорят врачи
Эксперты использовали данные, собранные в больнице при Колумбийском университете. Они касались почти 800 носителей коронавируса и около 3000 других пациентов. Оказалось, пациенты, получавшие мелатонин, после подключения к аппарату искусственного дыхания умирали примерно в 10 раз реже других пациентов.
Это было характерно как для носителей COVID-19, так и для людей, которым диагностировали другие легочные инфекции или повреждения органов дыхания. Нечто похожее наблюдалось вследствие приема противовоспалительного препарата дексаметазона, тразодона (антидепрессанта), бензодиазепинов (психоактивные вещества) и кветиапина (нейролептика). Как именно работает мелатонин, который, отвечает за регулирование сна, ученые не знают точно. Вероятно, мелатонин помогает подавлять воспаление.
Самые свежие новости медицины в нашей группе на Одноклассниках
http://www.meddaily.ru - Добавил lavrentiya в категорию Инфекционные болезни
Добавить комментарий