Мелатонин влияет на исход коронавирусной инфекции, говорят врачи

Колумбийский университет проанализировал 800 случаев госпитализации пациентов с тяжелой формой COVID-19 (пациенты находились на аппарате искусственной вентиляции легких) и установил, что на течение болезни положительно влиял мелатонин. Введение этого гормона или изначально наличие высокого уровня мелатонина увеличивали шансы на выживание в реанимации. К слову сказать, выводы актуальны не только для COVID-19, но и для других легочных заболеваний.Эксперты использовали данные, собранные в больнице при Колумбийском университете. Они касались почти 800 носителей коронавируса и около 3000 других пациентов. Оказалось, пациенты, получавшие мелатонин, после подключения к аппарату искусственного дыхания умирали примерно в 10 раз реже других пациентов.Это было характерно как для носителей COVID-19, так и для людей, которым диагностировали другие легочные инфекции или повреждения органов дыхания. Нечто похожее наблюдалось вследствие приема противовоспалительного препарата дексаметазона, тразодона (антидепрессанта), бензодиазепинов (психоактивные вещества) и кветиапина (нейролептика). Как именно работает мелатонин, который, отвечает за регулирование сна, ученые не знают точно. Вероятно, мелатонин помогает подавлять воспаление.