5 лучших продуктов для нервной системы

Содержащая антиоксиданты, витамины, полезные жиры и необходимые минералы пища - хороший выбор, если вы хотите укрепить здоровье своей нервной системы. И вот 5 лучших ее разновидностей.Авокадо. Эти фрукты богаты фолиевой кислотой и витамином К, который укрепляет центральную нервную систему. Это снижает риск инсульта и улучшает когнитивные функции.Брокколи. Данный овощ полезен для нервной системы из-за высокого уровня витамина К и холина. Это также сохраняет и остроту ума.Орехи. Нужно есть больше миндаля, кешью, фундука и грецких орехов, которые богаты магнием. Бразильские орехи содержат селен. Эти питательные вещества успокаивают нервную систему.Овсянка. Миска овсяной каши каждый день помогает стабилизировать центральную нервную систему. Овсянка также полезна для всего здоровья в целом.Зеленый чай. Содержащиеся в зеленом чае антиоксиданты полезны для нервной системы. Это катехины, предотвращающие старение мозга, связанное со стрессом