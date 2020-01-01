Кофе может помочь в борьбе с раком толстой кишки

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Американский Институт рака им. Даны – Фарбера раскрыл детали исследования, которое улучшит противораковую терапию.Онкологи провели анализ медицинских данных 1,1 тысячи пациентов и их пищевых привычек.Оказалось, что ежедневное употребление кофе связано с низким риском преждевременной смерти от опухоли толстой кишки. При этом результаты не зависели от наличия или отсутствия кофеина либо других бодрящих компонентов в напитке."Мы пока не можем сказать, чем обусловлен положительный эффект кофе, но он четко прослеживается в статистике", - заявили авторы научного проекта. Нельзя отрицать факт того, что питье около 3-4 чашек в день также повышало эффективность лечения.По мнению врачей, в продукте содержится ряд веществ, обладающих стимулирующими, антиоксидантными и противовоспалительными свойствами.Необходимы дополнительные эксперименты, чтобы определить, действительно ли польза превышает вред от напитка.