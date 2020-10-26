Осень - время обострения аллергических реакций, предупреждает эксперт

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Врач аллерголог-иммунолог Алла Рыжих констатирует: некоторые симптомы коронавирусной инфекции совпадают с аллергиями и рядом других заболеваний. В частности, речь идет о кашле и затрудненном дыхании.По словам Рыжих, если такие симптомы повторяются у человека из года в год, скорее всего, это проявление аллергического заболевания, которое обострилось с наступлением осенних холодов. Аллергии, кстати, снижают риск развития вирусных заболеваний вследствие повышенной концентрации иммуноглобулина Е (IgE)."Аллергеном может быть белок, либо вещество, способное присоединить к себе белок и стать полноценным аллергеном. Холод - это воздух, он аллергеном быть не может. Но если есть признаки хронического аллергического воспаления, он является триггером, усилителем реакции. Сейчас сезон дождей, плесневые грибы преобладают. Это аэроаллергены, которых больше там, где что-то гниет.Кроме того, если у человека есть аллергия на пыльцу деревьев, то реакцию может вызвать опавшая листва. И сама по себе, и плесень, которая в ней появляется при гниении. С наступлением отопительного сезона начинают активно размножаться пылевые клещи. При аллергии на пылевых клещей, а это подавляющий вид аллергии в Европе, появляются ринит, астма", - комментирует медик.