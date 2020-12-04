Глицин может помочь в лечении НАЖБП

Новое исследование показало, что недостаточный уровень аминокислоты глицина может иметь отношение к развитию неалкогольной жировой болезни печени (НАЖБП). Это также предполагает, что решение проблемы может стать ключом к будущему лечению болезни.

«Мы открыли новый метаболический путь и потенциально новое лечение», - рассказывает старший автор исследования, доктор Ю. Юджин Чен.

Его команда сосредоточилась на плохо изученной взаимосвязи между нарушением регуляции метаболизма аминокислот и НАЖБП. В частности, у пациентов с НАЖБП и сопутствующими заболеваниями, включая диабет, ожирение и сердечно-сосудистые болезни, снижается уровень циркулирующего глицина.

«Лечение на основе глицина ослабляет экспериментальную НАЖБП, стимулируя окисление жирных кислот в печени и синтез глутатиона, что требует клинической оценки», - сообщают авторы.
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