Совместимы ли вакцины от COVID-19 и алкоголь

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Несколько дней назад появилась информация о том, что проходящим через вакцинацию от коронавируса нужно воздержаться от употребления алкогольных напитков чуть ли ни два месяца. Однако глава Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург не нашёл в этом необходимости.По мнению Роспотребнадзора в течении двух недель до вакцинации и 6 недель после первого укола человек не должен употреблять спиртных напитков. Это особенно тяжело сделать сейчас, когда приближаются новогодние праздники. Нельзя исключить, что многих россиян подобное правило просто отпугнет от уколов и заставит перенести эту процедуру на срок после длительных каникул. Но глава Центра имени Гамалеи, где и была разработана вакцина «Спутник V», не видит необходимости в таком долгом воздержании от спиртных напитков.Академик Александр Гинцбург заявил, что полностью исключать из рациона алкоголь следует только в течение трех дней после каждого из двух уколов. Это необходимо, чтобы в организме сформировался иммунный ответ. Что же касается восьминедельного исключения спиртных напитков, то необходимости в нём нет. Не следует лишь злоупотреблять спиртным, поскольку организм в этот момент формирует достаточный запас антител для будущего контакта с вирусом. Впрочем, избыточное употребление алкогольных напитков вредно в любом состоянии, и вакцинация здесь не причём.Гинцбург подчеркивает, что не пить три дня после укола вакцины нужно не только после использования «Спутник V», но и в случае проведения любых прививок. Хорошо известно, что полное воздержание от алкоголя, к примеру, требуется во время всего курса профилактических уколов от бешенства, в том случае если человека покусало какое-то неизвестное животное. Ну а выпить бокал шампанского за Новый год любой вакцинированный имеет полное право. По мнению Гинцбурга, это не повлияет на эффективность препарата.