Ученые нашли способ замедлить развитие болезни Альцгеймера
В исследовании, опубликованном в журнале Science Translational Medicine, ученые сообщают, что YKL-40 регулируется циркадными генами и участвует в устранении потенциально токсичных накоплений белков Альцгеймера в мозге. Более того, как выяснили ученые, пациенты с болезнью Альцгеймера, у которых есть генетический вариант, снижающий уровень YKL-40, сохраняют свои когнитивные способности дольше, чем люди без этого варианта.
Полученные данные предполагают, что YKL-40 является возможным звеном в связи между дисфункцией циркадного ритма и болезнью Альцгеймера. Ученые считают, что воздействие на этот белок может замедлить течение болезни.
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