Ученые нашли способ замедлить развитие болезни Альцгеймера

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Нарушения сна, дневная сонливость и другие признаки нарушения циркадного ритма – частые жалобы людей с болезнью Альцгеймера, и по мере прогрессирования заболевания проблемы только усугубляются. Исследователи из Медицинской школы Вашингтонского университета в Сент-Луисе говорят, что ключом этой связи может быть белок мозга YKL-40.В исследовании, опубликованном в журнале Science Translational Medicine, ученые сообщают, что YKL-40 регулируется циркадными генами и участвует в устранении потенциально токсичных накоплений белков Альцгеймера в мозге. Более того, как выяснили ученые, пациенты с болезнью Альцгеймера, у которых есть генетический вариант, снижающий уровень YKL-40, сохраняют свои когнитивные способности дольше, чем люди без этого варианта.Полученные данные предполагают, что YKL-40 является возможным звеном в связи между дисфункцией циркадного ритма и болезнью Альцгеймера. Ученые считают, что воздействие на этот белок может замедлить течение болезни.