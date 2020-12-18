Польза от приема витамина D при коронавирусе не доказана

Британские власти подчеркнули, что у них «нет достаточных доказательств», чтобы советовать пациентам принимать витамин D для лечения коронавируса. Однако власти продолжают советовать людям употреблять этот витамин для профилактики заражений.С некоторых пор в научной прессе публикуются результаты исследований, которые косвенно предполагают важную роль витамина D в защите от коронавируса. Целый ряд научных наблюдений показал, что люди с адекватным уровнем этого «солнечного» витаминов в крови гораздо реже заражаются COVID-19 и переносят его в тяжелой форме, чем те, у кого ощущается его нехватка. Тем не менее, в сообщении британского правительства говорится, что у них не хватает данных для рекомендаций использование витамина D в лечения коронавируса.Глава британского Минздрава Мэтт Хэнкок (Matt Hankook) недавно распорядился провести быстрый метаанализ имеющихся исследований о роли витамина D при коронавирусе. Это произошло после того, как он подвергся жесткой критике за попытки рекомендовать витаминные добавки гражданам при отсутствии убедительных доказательств. И вот панель экспертов из самых разных учреждений проанализировала "передовые научные статьи со всего мира". К сожалению, в отчете не говорится о том, какие именно работы попали в этот перечень.Но его итог оказался не столь категоричным. Сообщается, что "невозможно выявить ассоциации между витамином D и квидом из-за нехватки высококачественных исследований". Следовательно, у властей нет поводов рекомендовать прием этих добавок, как нет и убедительных данных, свидетельствующих о бесполезности этого занятия. Таким образом прием витамина D остаётся на совести самих граждан.