Врачи считают новогодние подарки возможным источником распространения коронавируса

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Врач-эпидемиолог Ольга Ненастина предупреждает: огромный перечень игрушек, подарков и новогодних аксессуаров может стать переносчиком коронавируса. В частности, на картонных поверхностях вирус живет до 24 часов, на пластиковых и металлических - до трех суток."Практически любая поверхность может содержать болезнетворные микроорганизмы. Вирус Sars-CoV-2, который становится причиной болезни COVID-19, может жить на деньгах, на картонных поверхностях он сохраняется до 24 часов, а на пластиковых и металлических - до трех дней. С учетом этого внушительный перечень игрушек, подарков и новогодних безделушек может стать переносчиком опасного вируса.Кроме этого, бактерии часто процветают в теплой влажной среде, создаваемой одеждой и постельным бельем. Коронавирус же дольше живет на твердых поверхностях, включая пластик и нержавеющую сталь. Поэтому при выборе подарков в торговых центрах необходимо обязательно быть в масках и одноразовых перчатках", - заявляет Ненастина.А доктор медицинских наук, врач-иммунолог, специалист по особо опасным инфекциям Владислав Жемчугов советует дома обрабатывать купленные подарки дезинфицирующим средством. Овощи и фрукты, купленные в магазине, рекомендуется тщательно помыть водой, а различные предметы Жемчугов советует на некоторое время выносить на балкон.