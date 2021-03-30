Вредные вещества из окружающей среды однозначно связаны с аутизмом
В рамках исследования был проанализирован уровень 25 химических веществ в образцах крови и мочи, взятых у 1861 канадской женщины в первом триместре беременности. Также провели опрос 478 человек с целью выявления аутистического поведения у детей дошкольного возраста. Результаты опроса сопоставляли со Шкалой социальной восприимчивости.
Оказалось, более высокие концентрации кадмия, свинца и некоторых фталатов в образцах крови или мочи матери были связаны с повышенными показателями Шкалы. Данная связь была особенно сильной у детей с более высокими показателями выраженности аутистического поведения. Притом, повышенные концентрации марганца, транс-нонахлора, многих метаболитов фосфорорганических пестицидов и моноэтилфталата у матери были наиболее тесно связаны с пониженными показателями Шкалы.
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