Вредные вещества из окружающей среды однозначно связаны с аутизмом

Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Факультет медицинских наук Университета Саймона Фрейзера обнаружил корреляцию между повышенным риском проявления аутизма у детей дошкольного возраста и внутриутробным воздействием отдельных токсичных веществ из окружающей среды, включая металлы, пестициды, полихлорированные бифенилы (ПХБ), фталаты и бисфенол-А (BPA).В рамках исследования был проанализирован уровень 25 химических веществ в образцах крови и мочи, взятых у 1861 канадской женщины в первом триместре беременности. Также провели опрос 478 человек с целью выявления аутистического поведения у детей дошкольного возраста. Результаты опроса сопоставляли со Шкалой социальной восприимчивости.Оказалось, более высокие концентрации кадмия, свинца и некоторых фталатов в образцах крови или мочи матери были связаны с повышенными показателями Шкалы. Данная связь была особенно сильной у детей с более высокими показателями выраженности аутистического поведения. Притом, повышенные концентрации марганца, транс-нонахлора, многих метаболитов фосфорорганических пестицидов и моноэтилфталата у матери были наиболее тесно связаны с пониженными показателями Шкалы.