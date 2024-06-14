Хирург Умнов назвал способы быстро протрезветь
«Можно вызвать рвоту, чтобы удалить токсины из организма», – сказал Умнов.
Избавиться от опьянения помогает холодный душ и прогулка на свежем воздухе. Чтобы облегчить состояние, можно сделать легкий массаж ступней и мочек ушей.
Среди препаратов, помогающих протрезветь, врач выделил активированный уголь. Он также посоветовал выпить сладкий черный чай или минеральную воду без газа – она поможет восстановить водно-электролитный баланс.
Кроме того, можно съесть молочную рисовую кашу. Врач объяснил, что каша обволакивает желудок и способствует заживлению дефектов, которые вызваны этиловым спиртом.
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