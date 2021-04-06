Психологи рассказали, как справиться с детской агрессией

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Многие дети с трудом контролируют эмоции.Иногда дети в разном возрасте бывают довольно агрессивны. Родителей эта ситуация часто страшит, и они попросту «запрещают» своим чадам злиться и проявлять разные формы недовольства. Психологи считают, что это неправильно.Почему проявляется детская агрессия, что с ней делать, как «выжить» родителям с агрессивным ребенком? Об это своими мыслями делится психолог Светлана Ройз.Злость – естественна, нормальна и правильна. Мы уже рождаемся с возможностью выражать злость. Наша задача научиться различать «здоровую» злость и агрессивное токсичное поведение.Злость – нормальная реакция в ответ на нарушение границ. Агрессивность – это черта личности, болезненное состояние – постоянное восприятие мира, как враждебного, нападающее, постоянное атакующее поведение.Правило, которому мы учим детей: злиться можно. Защищать себя нужно. Причинять вред себе и другим нельзя.Виды агрессии:Реактивная агрессия –реакция на что-то или кого-то снаружи.Спонтанная агрессия – под влиянием того, что накопилось внутри, выражение накопленных эмоций.Прямая активная — агрессия – направлена на объект, вызывающий раздражение.Пассивная – завуалированная форма агрессии – нытье, сплетни, жесты.Косвенная агрессия – обращена на другого человека, который находится в более слабой позиции или сейчас доступен (не могу ответить папе, ударю брата или бабушку, или собаку).Также агрессия бывает: вербальная (слова, крики, дразнилки), тактильная (действия),экспрессивная (жесты, мимика, интонация).Родителям важно понимать: любая эмоция – это реакция нашего мозга на происходящее. Любая эмоция важна. Безопаснее, здоровее и корректней – если эмоция проявлена. То, что скрыто, то, что подавлено – «уходит в тень» и может стать «симптомом».Агрессия – в нашей культуре до сих пор табуирована. Нам сложно выдержать агрессию (часто любую сильную эмоцию) ребенка, сказав, например: не злись, не грусти, не плачь или проигнорировав ее.Агрессия может возникать в следующих случаях:1. Особенность нервной системы (то, на что обращают внимание неврологи), органические, физиологические причины (болезнь, например)2. Выученное поведение (ребенок повторяет поведение того, кто для него авторитетен)3. Попытка сбросить напряжение4. Фрустрация — что-то мешает удовлетворению потребностей5. Защита6. Попытка вернуть себе власть, поддержать авторитетность (чаще у подростков и взрослых)Что делать?Каждый раз, когда мы называем эмоцию, когда вместе с ребенком определяем, рисуем, где эмоция живет в теле (что у нас происходит, когда мы проживаем эту эмоцию: у меня краснеют щеки, сжимаются кулаки, учащается дыхание), когда ребенок видит, как мы сами справляемся с эмоцией, какое мы выбираем поведение, как мы выдерживаем любую эмоцию ребенка – он постепенно учится понимать, что с ним происходит, видеть последствия, выбирать поведение. Учится не маскировать, подавлять, а выражать эмоцию приемлемым способом.Нам важно показать ребенку разницу между: «дать отпор» и «дать сдачи». Научить тому, что если на нас направлена вербальная агрессия – мы отвечаем словами, если тактильная – даем отпор телом.Слова «не обращай внимания», «сам виноват», «справляйся сам» – как минимум, не корректны.Ну и, конечно, бить ребенка в ответ на его агрессивное поведение (в любом случае) – нельзя, непродуктивно и опасно.В каждом случае, нам важно понять – что ЗА поведением ребенка.Иногда агрессия маскирует тревогу и страх.Когда точно нужно к специалисту?Если ребенок старше 5-5,5 лет осознанно мучает животных, осознанно причиняет вред, делает больно другим детям, взрослым. Не ощущает эмпатии, грусти, вины, видя последствия своих действий.Винит другого в том, что он так себя ведет, постоянно говорит о том, что другие к нему относятся предвзято. Не считает, что его поведение агрессивно.Ребенок не проявляет злости, не позволяет себе при нас проявлять сильные эмоции.Ребенок проявляет аутоагрессию (наказывает себя, говорит о том, что он во всем виноват, бьет себя).Позволяй детям злиться и проявлять агрессию, ведь это нормально. Но работай над тем, чтобы постепенно научить их контролировать свои эмоции и не причинять вреда другим. Это очень важно.