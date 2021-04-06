Психологи рассказали, как справиться с детской агрессией
Иногда дети в разном возрасте бывают довольно агрессивны. Родителей эта ситуация часто страшит, и они попросту «запрещают» своим чадам злиться и проявлять разные формы недовольства. Психологи считают, что это неправильно.
Почему проявляется детская агрессия, что с ней делать, как «выжить» родителям с агрессивным ребенком? Об это своими мыслями делится психолог Светлана Ройз.
Злость – естественна, нормальна и правильна. Мы уже рождаемся с возможностью выражать злость. Наша задача научиться различать «здоровую» злость и агрессивное токсичное поведение.
Злость – нормальная реакция в ответ на нарушение границ. Агрессивность – это черта личности, болезненное состояние – постоянное восприятие мира, как враждебного, нападающее, постоянное атакующее поведение.
Правило, которому мы учим детей: злиться можно. Защищать себя нужно. Причинять вред себе и другим нельзя.
Виды агрессии:
Реактивная агрессия –реакция на что-то или кого-то снаружи.
Спонтанная агрессия – под влиянием того, что накопилось внутри, выражение накопленных эмоций.
Прямая активная — агрессия – направлена на объект, вызывающий раздражение.
Пассивная – завуалированная форма агрессии – нытье, сплетни, жесты.
Косвенная агрессия – обращена на другого человека, который находится в более слабой позиции или сейчас доступен (не могу ответить папе, ударю брата или бабушку, или собаку).
Также агрессия бывает: вербальная (слова, крики, дразнилки), тактильная (действия),
экспрессивная (жесты, мимика, интонация).
Родителям важно понимать: любая эмоция – это реакция нашего мозга на происходящее. Любая эмоция важна. Безопаснее, здоровее и корректней – если эмоция проявлена. То, что скрыто, то, что подавлено – «уходит в тень» и может стать «симптомом».
Агрессия – в нашей культуре до сих пор табуирована. Нам сложно выдержать агрессию (часто любую сильную эмоцию) ребенка, сказав, например: не злись, не грусти, не плачь или проигнорировав ее.
Агрессия может возникать в следующих случаях:
1. Особенность нервной системы (то, на что обращают внимание неврологи), органические, физиологические причины (болезнь, например)
2. Выученное поведение (ребенок повторяет поведение того, кто для него авторитетен)
3. Попытка сбросить напряжение
4. Фрустрация — что-то мешает удовлетворению потребностей
5. Защита
6. Попытка вернуть себе власть, поддержать авторитетность (чаще у подростков и взрослых)
Что делать?
Каждый раз, когда мы называем эмоцию, когда вместе с ребенком определяем, рисуем, где эмоция живет в теле (что у нас происходит, когда мы проживаем эту эмоцию: у меня краснеют щеки, сжимаются кулаки, учащается дыхание), когда ребенок видит, как мы сами справляемся с эмоцией, какое мы выбираем поведение, как мы выдерживаем любую эмоцию ребенка – он постепенно учится понимать, что с ним происходит, видеть последствия, выбирать поведение. Учится не маскировать, подавлять, а выражать эмоцию приемлемым способом.
Нам важно показать ребенку разницу между: «дать отпор» и «дать сдачи». Научить тому, что если на нас направлена вербальная агрессия – мы отвечаем словами, если тактильная – даем отпор телом.
Слова «не обращай внимания», «сам виноват», «справляйся сам» – как минимум, не корректны.
Ну и, конечно, бить ребенка в ответ на его агрессивное поведение (в любом случае) – нельзя, непродуктивно и опасно.
В каждом случае, нам важно понять – что ЗА поведением ребенка.
Иногда агрессия маскирует тревогу и страх.
Когда точно нужно к специалисту?
Если ребенок старше 5-5,5 лет осознанно мучает животных, осознанно причиняет вред, делает больно другим детям, взрослым. Не ощущает эмпатии, грусти, вины, видя последствия своих действий.
Винит другого в том, что он так себя ведет, постоянно говорит о том, что другие к нему относятся предвзято. Не считает, что его поведение агрессивно.
Ребенок не проявляет злости, не позволяет себе при нас проявлять сильные эмоции.
Ребенок проявляет аутоагрессию (наказывает себя, говорит о том, что он во всем виноват, бьет себя).
Позволяй детям злиться и проявлять агрессию, ведь это нормально. Но работай над тем, чтобы постепенно научить их контролировать свои эмоции и не причинять вреда другим. Это очень важно.
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