Аллергия на комаров: 6 признаков, что это ваш случай

Возможно, вам стоит держаться от комаров как можно дальше!

Каждый пятый украинец страдает аллергией на укусы комаров, но многие из нас даже не догадываются, что зуд, волдыри и другие симптомы – проявления именно этого недуга. Проверьте, нет ли у вас чувствительности к этим крылатым аллергенам – и не щадите их! Вот симптомы, которые указывают, что у вас может быть аллергия на укусы комаров или гнуса.

Крапивница

Нормальная реакция на укус насекомого – небольшая припухлость и покраснение, которые зудят, а через несколько дней проходят. Но если вы замечаете большие припухлости, напоминающие шишки, или большие красноватые пятна, края которых приподнимаются над уровнем кожи, скорее всего, у вас аллергия.

Отек во рту, на губах или в горле

Это серьезный симптом, который говорит о том, что у вас серьезная аллергия. Любая припухлость в нижней части лица – повод срочно обратиться к врачу, так как может говорить о развивающемся отеке Квинке, потенциально смертельном.

Тошнота

Еще один признак – чувство тошноты и слабость, какие иногда появляются при сильном ОРВИ или гриппе.

Головокружение

Как могут быть связаны укус комара и головокружение? Оказывается, напрямую – если у вас аллергия. Не игнорируйте симптом, возможно, вам стоит обратиться к аллергологу.

Повышенная температура

Если организм активно борется с аллергией, он может реагировать повышенной температурой. Обязательно обратитесь к врачу за помощью, такая сильная аллергия может быть очень опасной.

Головная боль

Внезапно начавшуюся головную боль трудно связать с недавним небольшим укусом, но если у вас аллергия, то именно такую реакцию может выдать организм. Если нечто подобное происходит регулярно, стоит обратиться к врачу.
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