Аллергия на комаров: 6 признаков, что это ваш случай

Возможно, вам стоит держаться от комаров как можно дальше!Каждый пятый украинец страдает аллергией на укусы комаров, но многие из нас даже не догадываются, что зуд, волдыри и другие симптомы – проявления именно этого недуга. Проверьте, нет ли у вас чувствительности к этим крылатым аллергенам – и не щадите их! Вот симптомы, которые указывают, что у вас может быть аллергия на укусы комаров или гнуса.КрапивницаНормальная реакция на укус насекомого – небольшая припухлость и покраснение, которые зудят, а через несколько дней проходят. Но если вы замечаете большие припухлости, напоминающие шишки, или большие красноватые пятна, края которых приподнимаются над уровнем кожи, скорее всего, у вас аллергия.Отек во рту, на губах или в горлеЭто серьезный симптом, который говорит о том, что у вас серьезная аллергия. Любая припухлость в нижней части лица – повод срочно обратиться к врачу, так как может говорить о развивающемся отеке Квинке, потенциально смертельном.ТошнотаЕще один признак – чувство тошноты и слабость, какие иногда появляются при сильном ОРВИ или гриппе.ГоловокружениеКак могут быть связаны укус комара и головокружение? Оказывается, напрямую – если у вас аллергия. Не игнорируйте симптом, возможно, вам стоит обратиться к аллергологу.Повышенная температураЕсли организм активно борется с аллергией, он может реагировать повышенной температурой. Обязательно обратитесь к врачу за помощью, такая сильная аллергия может быть очень опасной.Головная больВнезапно начавшуюся головную боль трудно связать с недавним небольшим укусом, но если у вас аллергия, то именно такую реакцию может выдать организм. Если нечто подобное происходит регулярно, стоит обратиться к врачу.